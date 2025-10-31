Benevento, ecco cosa dicono i precedenti al Vigorito col Sorrento Il bilancio delle sfide giocate nel Sannio tra giallorossi e costieri

Si ripresenta il match tra Benevento e Sorrento, valido per la dodicesima giornata di Serie C. I costieri tornano al Vigorito dopo il precedente dello scorso anno, terminato col punteggio di 1-1 e con Michele Pazienza alla guida della formazione sannita. Al vantaggio iniziale di Biagetti, rispose il giallorosso Starita.

Benevento-Sorrento, cosa dicono i precedenti?

Le sfide giocate al Vigorito tra la Strega e il Sorrento vedono la bilancia pendere nettamente in favore del Benevento. Dal 1974 a oggi, infatti, sono stati 15 i confronti nel Sannio, di cui dieci vinti dai sanniti, tre sono stati i pareggi e soltanto due le affermazioni dei costieri. La vittoria più larga del Benevento risale al 31 maggio 1987, quando si impose con il netto risultato di 5-0, grazie alle reti di Crialesi, Birigozzi, Baldassarri, Iscaro e Corino. L'ultima affermazione del Sorrento è di quasi venti anni fa, con i costieri che vinsero a Benevento con i gol di Testa e Rastelli. Quella stagione, la 2006/2007, fu particolarmente agguerrita tra le due squadre che si giocarono fino all'ultimo la promozione in Serie C1, poi ottenuta direttamente dai rossoneri al termine di un duello molto combattuto.