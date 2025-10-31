Maita e Scognamillo: Arrabbiati ma pronti a ripartire Il capitano e il difensore hanno accolto i tifosi presso lo store giallorosso di via del Pomerio

Il Benevento Calcio accoglie i tifosi. Ancora una volta. Si è consumata la prima tappa dell'iniziativa che ha visto “scendere in campo” Mattia Maita e Stefano Scognamillo per abbracciare piccoli e grandi sostenitori della squadra giallorossa. Scatti e autografi hanno colorato la serata “stregata”.

Felice il capitano che vede nell'unione coi supporters l'arma in più per affrontare il campionato. “Abbiamo il compito di trasmettere entusiasmo attraverso i risultati sportivi. Ci impegneremo a dare qualche gioia ai nostri tifosi sperando di superare il momento un po' grigio legato alle due sconfitte. Dovremo rialzarci e fare di tutto per ottenere la vittoria già domenica. Il presidente tiene molto a questi eventi, è un orgoglio per i beneventani averlo al timone e noi abbiamo il dovere, oltre che il piacere, di metterci a disposizione per sostenere queste iniziative”.

Pensieri venduti anche al campionato. “Quando arrivano delle sconfitte suona sempre un campanello d'allarme. A me non piace perdere, mi fa star male, ma dovremo imparare e crescere per ritrovare le nostre certezze”. Domenica ci sarà il Sorrento al Vigorito. “In casa è più facile esaltare le nostre caratteristiche ma dovremo calarci nel campionato di C con la consapevolezza di andare a giocare su campi diversi. Bisognerà tirar fuori anche quello che non abbiamo, un po' di cattiveria nei contrasti. A Catania abbiamo disputato una buona gara, siamo stati penalizzati da un rigore inesistente, resta la rabbia ma ripartiamo”.

I tifosi sono il motore in più. Ne è consapevole Stefano Scognamillo. “Felice di essere qui. Dobbiamo dare il nostro contributo sempre. L'obiettivo è quello di avere tanti tifosi allo stadio per darci una mano nei momenti di difficoltà e magari gioire insieme”. Ha le idee chiare il difensore. “Siamo arrabbiati, siamo una squadra forte che non può permettersi il lusso di perdere punti per strada, dobbiamo restare attaccati alla vetta. L'umore è giusto e daremo il massimo già domenica per tornare subito alla vittoria”.