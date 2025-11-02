Benevento, Auteri amaro: "Le decisioni dell'arbitro hanno orientato la gara" Le parole del tecnico: "Fatta una grande partita, pari che sa di sconfitta"

Auteri ha commentato così il pareggio rimediato dal Benevento col Sorrento: "E' un risultato che ha il sapore della sconfitta, ma francamente abbiamo fatto una grande partita. Siamo colpevoli di non averla chiusa e di non aver saputo gestire gli ultimi minuti di gara. Stavamo gestendo comunque bene una partita in cui per ventisei minuti siamo stati con un uomo in meno, secondo me a causa di una decisione sbagliata. Il contrasto era scomposto, ma non scorretto. Questo ha cambiato la partita, ci siamo abbassati ma comunque stavamo gestendo bene la partita e abbiamo avuto anche la possibilità di chiuderla. Qualche decisione dell'arbitro hanno orientato la gara. Abbiamo sprecato? Il loro portiere ha fatto due parate importanti. Ripeto, la situazione di Ceresoli appartiene alle dinamiche di un calciatore di calcio. Io dico, secondo me l'arbitro dovrebbe comprendere meglio queste situazioni. Ceresoli stava facendo una partita attenta, non aveva mai rischiato nulla. E' stata una decisione affrettata che ha cambiato l'inerzia, perché stavamo dominando. Talia assente? Ha avuto un piccolo virus intestinale".

Auteri ha poi proseguito: "In settimana valuteremo, l'espulsione è stata esagerata. Abbiamo perso due punti, ma la squadra ha lottato. Per tanti minuti abbiamo condotto la partita. Alla prossima mancherà Ceresoli, ci penseremo, ma abbiamo nell'organico calciatori capaci di fare bene".