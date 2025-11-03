Benevento, si pensa già al Foggia: ecco il programma di lavoro

Dopo l'amaro pareggio rimediato dal Benevento al Vigorito contro il Sorrento, i giallorossi questa mattina sono tornati al lavoro per analizzare quanto accaduto nel corso della sfida con i costieri. Coloro che hanno giocato hanno effettuato una seduta defaticante. Nella giornata di domani è previsto riposo. All'Imbriani ci sarà solo Simonetti che dovrà riprendere il lavoro per cercare di tornare quanto prima a disposizione, dopo l'infortunio. Mercoledì è in programma una doppia, con la seduta pomeridiana che sarà aperta al pubblico. Poi si procederà ininterrottamente fino a sabato, vigilia del match, con i giallorossi che in serata partiranno alla volta di Venticano per il ritiro pregara. La sfida col Foggia, come noto, è in programma domenica con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30. Allo Zaccheria mancherà Ceresoli per squalifica. Da valutare Salvemini, dopo l'infortunio alla caviglia rimediato a Catania che gli ha fatto saltare i match con Giugliano e Sorrento

