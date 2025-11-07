Benevento, l'ultima vittoria a Foggia è del 2011: ricordi la formazione? Il successo allo Zaccheria da parte dei giallorossi manca da quattordici anni

E' da un bel po' che il Benevento non espugna lo Zaccheria. L'ultimo acuto, il secondo della storia dopo quello della stagione 1948/1949, risale al 4 settembre 2011, ben quattordici anni fa. La formazione giallorossa allenata da Simonelli era alle prese con una pesante penalizzazione di sei punti, per via del caso Paoloni, e si presentò a Foggia con l'intento di accorciare questo fastidioso gap. La Strega ci riuscì, grazie al risultato finale di 2-1 che gli permise di iniziare con il piede giusto una stagione che sarebbe terminata senza la qualificazione ai play off, con un sesto posto finale e con la penalizzazione ridotta da -6 a -2 grazie all'ottimo lavoro svolto dall'avvocato Chiacchio.

Foggia-Benevento 1-2, ricordi il tabellino?

Il Benevento si schierò con un 4-4-2 di partenza che vide Baican in porta, con la linea difensiva formata da Pedrelli, Signorini, Rinaldi e Anaclerio. A centrocampo La Camera e Rajcic, con Falzarano e Pintori esterni a supporto di Vacca e Cipriani. Nel corso del match subentrarono Frascatore, Cia e De Risio. Dopo il gol del vantaggio dei satanelli firmato da Lanteri, i giallorossi ribaltarono tutto con una marcatura di Rinaldi e una sfortunata autorete di Cardin che portò il punteggio sul definitivo 2-1 per la Strega. Quello fu l'ultimo successo per il Benevento allo Zaccheria. Da quel giorno, si contano due successi del Foggia e ben cinque pareggi.