Benevento, l'ultima vittoria a Foggia è del 2011: ricordi la formazione?

E' da un bel po' che il Benevento non espugna lo Zaccheria. L'ultimo acuto, il secondo della storia dopo quello della stagione 1948/1949, risale al 4 settembre 2011, ben quattordici anni fa. La formazione giallorossa allenata da Simonelli era alle prese con una pesante penalizzazione di sei punti, per via del caso Paoloni, e si presentò a Foggia con l'intento di accorciare questo fastidioso gap. La Strega ci riuscì, grazie al risultato finale di 2-1 che gli permise di iniziare con il piede giusto una stagione che sarebbe terminata senza la qualificazione ai play off, con un sesto posto finale e con la penalizzazione ridotta da -6 a -2 grazie all'ottimo lavoro svolto dall'avvocato Chiacchio.
Foggia-Benevento 1-2, ricordi il tabellino?
Il Benevento si schierò con un 4-4-2 di partenza che vide Baican in porta, con la linea difensiva formata da Pedrelli, Signorini, Rinaldi e Anaclerio. A centrocampo La Camera e Rajcic, con Falzarano e Pintori esterni a supporto di Vacca e Cipriani. Nel corso del match subentrarono Frascatore, Cia e De Risio. Dopo il gol del vantaggio dei satanelli firmato da Lanteri, i giallorossi ribaltarono tutto con una marcatura di Rinaldi e una sfortunata autorete di Cardin che portò il punteggio sul definitivo 2-1 per la Strega. Quello fu l'ultimo successo per il Benevento allo Zaccheria. Da quel giorno, si contano due successi del Foggia e ben cinque pareggi.