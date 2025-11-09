Benevento, Vannucchi e l'importanza del match di Foggia: le sue parole L'estremo difensore si è soffermato sulla sfida dello Zaccheria

Manca sempre meno all'importante match di questa sera, con il Benevento che si recherà allo Zaccheria per affrontare un Foggia in crisi e con un nuovo allenatore. Alla Strega non sarà ammesso sbagliare, dopo le sconfitte con Catania e Giugliano, e l'amaro pareggio rimediato al Vigorito contro il Sorrento. La squadra ne è consapevole, così come l'estremo difensore Vannucchi che ha sottolineato a più riprese l'importanza dell'incontro.

Vannucchi sul match dello Zaccheria

Vannucchi ha rimarcato la grande voglia di vincere del Benevento: "Siamo consapevoli che affronteremo una squadra ostica, in un campo altrettanto ostico. Dobbiamo pensare a portare a casa il bottino pieno perché per noi sarà la migliore medicina". Il Benevento non vince in trasferta dallo scorso 13 settembre, quando si impose per 3-0 sul campo del Siracusa. Dopo quel confronto, sono arrivati tre sconfitte e un pareggio, se si considera anche il derby di Coppa Italia col Giugliano.