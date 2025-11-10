Benevento, ora testa al Monopoli per la continuità. C'è un rientro per Auteri I giallorossi puntano il mirino sul lunch match di domenica dopo il successo dello Zaccheria

Dopo la vittoria conquistata contro il Foggia, il Benevento adesso punta il mirino sul Monopoli. L'incontro è in programma domenica e si giocherà alle ore 12:30, per il primo lunch match della stagione per i giallorossi. La Strega affronterà una squadra in forma, reduce da quattro risultati utili consecutivi che le hanno fruttato dieci punti, permettendole di agganciare il quinto posto della classifica.

Benevento, la settimana di lavoro verso il Monopoli

I giallorossi da domani cominceranno a preparare nel dettaglio il match di domenica. Ci sarà il rientro di Ceresoli dopo la giornata di squalifica scontata a Foggia. Auteri, invece, dovrà fare a meno di Mehic che ha rimediato un cartellino rosso allo Zaccheria. Da valutare Salvemini che si spera possa recuperare quanto prima dall'infortunio alla caviglia rimediato a Catania. Nella giornata di mercoledì è fissata la seduta a porte aperte settimanale, con inizio fissato alle ore 10:45 all'Imbriani. Sabato, invece, ci sarà la consueta conferenza stampa di Auteri e la partenza per il ritiro di Venticano, verso un altro incontro che sarà molto importante ai fini della classifica e della stagione del Benevento.