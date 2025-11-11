Benevento, esonero per Auteri. Panchina affidata a Floro Flores Soluzione interna in casa giallorossa

Non è servita la vittoria col Foggia. Il club di via Santa Colomba ha deciso di esonerare Gaetano Auteri. Per ora la panchina sarà affidata all'allenatore della Primavera Antonio Floro Flores. Soluzione interna in casa Strega. La storia si ripete. Già nella passata stagione ci fu la separazione col tecnico siciliano dopo i due pareggi con Foggia e Monopoli. Stavolta Auteri non avrà la possibilità di guidare la squadra nel match contro la formazione pugliese. La decisione è arrivata prima. A comunicarlo al tecnico siciliano è stato il direttore Marcello Carli. Floro Flores è già pronto a dirigere gli allenamenti di questi giorni in vista della gara casalinga di domenica.

Benevento, esonero Auteri: ecco il comunicato ufficiale

Il Benevento Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il Responsabile tecnico della Prima Squadra, mister Gaetano Auteri. La conduzione della squadra è affidata a mister Antonio Floro Flores. La Società desidera ringraziare mister Auteri per la serietà, la dedizione e la passione con cui ha guidato la squadra, riconoscendone il contributo umano e professionale e augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.