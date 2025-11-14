Catania, parla Toscano: "A Casarano partita tosta" Poi sottolinea l'entusiasmo che pervade l'ambiente tenteo

Mimmo Toscano ha parlato in conferenza stampa prima della partenza del Catania in direzione Casarano. Il tecnico calabrese non nasconde le insidie: “Sarà una partita tosta e impegnativa come tutte le altre. Loro hanno qualità importanti e creano sempre, anche nelle gare in cui hanno perso”.

La settimana di lavoro lo ha soddisfatto: “Abbiamo svolto una settimana come tutte le altre. Se oggi siamo in testa è perché abbiamo lavorato per arrivarci. Non è facile restarci, è questo il punto più importante. Ogni giorno vedo crescere il gruppo nell’intesa, nell’entusiasmo e nella cura dei dettagli”.

Giocare prima delle rivali, secondo Toscano, nonha un'importanza fondamentale. Gli piace invece sottolineare quale sia l'entuusiasmo che circonda la squadra che è in vetta alla classifica: “Non cambia nulla se giochi prima o dopo le dirette concorrenti. Mi piace l’unione che si respira tra club, squadra, staff e tifosi. Ho visto immagini incredibili dallo store, i calciatori erano felici dell’affetto ricevuto: queste cose vanno alimentate con lavoro quotidiano”.

Qualche scelta è ancora da fare, c'è sempre da sostituire Ierardi che è squalificato: Toscano valuta soluzioni alternative. “Pieraccini può adattarsi sul centro-sinistra, ma oggi siamo obbligati a scegliere tra lui, Celli e Allegretto per occupare le due zone laterali del reparto”.