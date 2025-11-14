Catania, parla Toscano: "A Casarano partita tosta"

Poi sottolinea l'entusiasmo che pervade l'ambiente tenteo

catania parla toscano a casarano partita tosta
Benevento.  

Mimmo Toscano ha parlato in conferenza stampa prima della partenza del Catania in direzione Casarano. Il tecnico calabrese non nasconde le insidie: “Sarà una partita tosta e impegnativa come tutte le altre. Loro hanno qualità importanti e creano sempre, anche nelle gare in cui hanno perso”.
La settimana di lavoro lo ha soddisfatto: “Abbiamo svolto una settimana come tutte le altre. Se oggi siamo in testa è perché abbiamo lavorato per arrivarci. Non è facile restarci, è questo il punto più importante. Ogni giorno vedo crescere il gruppo nell’intesa, nell’entusiasmo e nella cura dei dettagli”.
Giocare prima delle rivali, secondo Toscano, nonha un'importanza fondamentale. Gli piace invece sottolineare quale sia l'entuusiasmo che circonda la squadra che è in vetta alla classifica: “Non cambia nulla se giochi prima o dopo le dirette concorrenti. Mi piace l’unione che si respira tra club, squadra, staff e tifosi. Ho visto immagini incredibili dallo store, i calciatori erano felici dell’affetto ricevuto: queste cose vanno alimentate con lavoro quotidiano”.
Qualche scelta è ancora da fare, c'è sempre da sostituire Ierardi che è squalificato: Toscano valuta soluzioni alternative. “Pieraccini può adattarsi sul centro-sinistra, ma oggi siamo obbligati a scegliere tra lui, Celli e Allegretto per occupare le due zone laterali del reparto”.

Ultime Notizie