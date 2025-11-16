Benevento-Monopoli, Prisco: "Il gol è una gioia immensa" Le parole del centrocampista giallorosso nei confronti di Auteri e Floro Flores

Pomeriggio indimenticabile per Antonio Prisco che ha messo a segno la prima rete con la maglia del Benevento: "E' una gioia immensa, soprattutto segnare davanti ai nostri tifosi. Si tratta di un altro sogno che si è avverato. La nostra partita è stata perfetta prima del gol del Monopoli: ringrazio tutti per la stima e l'incoraggiamento che mi danno giorno per giorno. Il Monopoli? Eravamo consapevoli delle difficoltà, ci voleva l'episodio che fortunatamente ci ha aiutati a sbloccare la partita. Per noi è stata una partita bellissima ed emozionante: sono contento".

Prisco e il messaggio ad Auteri

"Siamo una squadra forte e attrezzata per stare ai vertici fino alla fine. Nelle ultime uscite in trasferta ci è mancato il risultato. Ci voleva una scossa, a Foggia abbiamo dato delle risposte. Ringrazio Auteri perché mi ha fatto crescere tanto. Ringrazio anche Floro Flores che ci ha portato serenità, senza stravolgere nulla: è una persona splendida, gli auguro il meglio".

Prisco e le prestazioni in trasferta

"Le sfide in trasferta? Non sono d'accordo sulle prestazioni negative. Cerchiamo di imporre il nostro gioco ovunque. Non credo che sia un problema in trasferta, ma è semplicemente una questione di testa. Dobbiamo migliorare e cercare di avere continuità".