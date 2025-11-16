Monopoli, Colombo: "Il Benevento è stato nettamente superiore" L'elogio del tecnico al termine del match giocato al Vigorito

Il tecnico del Monopoli, Colombo, ha commentato così la sconfitta rimediata dal Monopoli contro il Benevento: "Abbiamo affrontato una squadra nettamente superiore a noi. Il gol di Lamesta ha spostato una partita che già si vedeva complicata e lo è stata fino alla fine. Ci abbiamo messo del nostro, non è stato il solito Monopoli, ma è indubbio che il Benevento abbia strameritato questa partita per ciò che si è visto in campo. La lotta alla promozione? Sicuramente se la giocheranno le varie Benevento, Salernitana, Catania e Cosenza fino alla fine. Hanno caratteristiche diverse. Oggi ho visto una squadra di estremo talento dal punto di vista tecnico che ha utilizzato un sistema fluido di interscambio e rotazioni. Altri hanno attrezzato la rosa per lo stesso obiettivo, ma con atteggiamenti diversi. Credo che sarà fondamentale la continuità".