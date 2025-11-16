Benevento-Monopoli, Maita: "Risposta positiva della squadra". E su Auteri... Il capitano giallorosso: "Possiamo solo migliorare, andiamo avanti così"

Prestazione di livello da parte di Mattia Maita che ha parlato così del successo ottenuto contro il Monopoli: "Sono contento della partita di oggi, non era facile per quanto è successo, contro una squadra forte. C'è stata una bella risposta. Il gol subito? Non fa mai piacere, cercheremo di migliorare anche su questo. Il cambio in panchina? Siamo dei professionisti e accettiamo le scelte della società. La mia stima per Auteri non calerà mai perché mi ha dato tanto. Facciamo il nostro lavoro e ci mettiamo a disposizione del mister, era importante metterlo subito a suo agio. Non ho un pensiero diverso, non esiste che una squadra non accetti un allenatore a prescindere. Siamo un buon gruppo, sotto il livello dell'atteggiamento non c'è nulla da dire. Possiamo solo migliorare e bisogna volerlo, con la voglia di restare lì sopra e rimanerci perché non sarà facile".

"Sono venuto a Benevento per vincere"

"Sono venuto a Benevento per vincere, con questo presidente bisogna riuscirci. Ho fatto un passo indietro perché credo molto in questa società. Speriamo di arrivare fino in fondo, ci proveremo fino alla fine. Le trasferte? Siamo una squadra molto tecnica, quindi è normale che quando vai a giocare su campi diversi, allora qualcosina dovrebbe essere cambiata. Non penso che sia mancato l'atteggiamento, ma è normale che se non riesci a fare gol e gli altri segnano con mezzo tiro in porta, allora diventa difficile. Da parte mia ho sempre visto una squadra propositiva, poi è normale che ti devi adattare".