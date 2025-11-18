Cosenza-Benevento, designato un arbitro che rievoca brutti ricordi alla Strega Il nome del fischietto che dirigerà il match in programma in terra calabrese

Designato l'arbitro che dirigerà il match tra Cosenza e Benevento, in programma domenica al San Vito con fischio d'inizio fissato alle ore 14:30. Si tratta di Edoardo Gianquinto della sezione di Parma. Il fischietto emiliano ha due precedenti con il Benevento, di cui l'ultimo abbastanza negativo. Dopo aver diretto il match giocato in casa del Messina nella scorsa stagione, terminato con il punteggio di 0-0, Gianquinto è stato anche l'arbitro di Benevento-Juventus Next Gen, vinta dai bianconeri per 5-1 nel primo turno dei play off. Al San Vito, Gianquinto sarà coadiuvato dagli assistenti Tomasi e Fedele di Lecce. Il quarto ufficiale sarà Acquafredda di Molfetta, mentre è stato scelto Stefania Signorelli come operatrice FVS.