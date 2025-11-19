Cosenza-Benevento, al via la prevendita per i tifosi giallorossi: i dettagli

La Società Cosenza Calcio, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che da oggi, 19 novembre 2025 (dalle ore 16:00 per il settore ospiti), saranno in vendita, presso i punti vendita Vivaticket o tramite il sito www.vivaticket.it i tagliandi per il settore ospiti relativi alla gara di campionato Cosenza-Benevento, in programma domenica 23 novembre p.v. alle ore 14:30.
I punti vendita Vivaticket abilitati alla distribuzione dei tagliandi per il “Settore Ospiti”, nella provincia di Benevento, sono consultabili attraverso il sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv.
I residenti nella regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il settore ospiti dello stadio “San Vito–Gigi Marulla”, come da determina dell’ONMS n. 46 dell’11/11/2025.
Saranno messi a disposizione n. 500 tagliandi, come previsto dalla CPVLVS del 31/07/2025.
Ogni utilizzatore dovrà presentarsi all’ingresso munito di:
• stampa del titolo cartaceo,
• valido documento d’identità.
Il giorno della gara non sarà possibile acquistare il biglietto presso i botteghini dello stadio “San Vito–Gigi Marulla” di Cosenza.
Costo del biglietto Settore Ospiti: € 10,00 (incluso eventuale diritto di prevendita).
Apertura prevendita: mercoledì 19 novembre, ore 16:00.
Chiusura prevendita: sabato 22 novembre 2025, ore 19:00.