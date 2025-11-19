Benevento Store, l'abbraccio di Carfora, Esposito e Prisco ai tifosi Nuovo appuntamento nel punto vendita di via del Pomerio con i calciatori giallorossi

Si rinnova l'appuntamento al Benevento Store di via del Pomerio, con i tifosi giallorossi che hanno incontrato i giovani Prisco, Carfora ed Esposito. I "futuristi", così li ha definiti il club giallorosso nel comunicato di presentazione dell'evento, hanno abbracciato i sostenitori accorsi per selfie e autografi di rito. Non sono mancate le firme alle magliette, con lo Store che ha riservato una particolare scontistica ai tifosi. "Per noi è sempre un appuntamento importante, incontrare la gente è sempre un momento particolare per tutti noi". Queste le dichiarazioni dei tre giallorossi in coro che hanno partecipato con entusiasmo all'incontro, mettendosi a completa disposizione dei presenti. La prossima settimana ci sarà un altro appuntamento, con l'iniziativa Benevento Express che ormai è diventato un appuntamento fisso che viene accolto con grande partecipazione.