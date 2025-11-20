Benevento al lavoro verso il Cosenza: si ferma Mignani L'attaccante giallorosso ha avvertito un dolore al polpaccio nel corso della seduta d'allenamento

Intensa seduta a porte aperte per il Benevento che prosegue la preparazione verso il match di domenica con il Cosenza. Agli ordini di Floro Flores, la truppa giallorossa ha lavorato sodo, dinanzi a un incuriosito gruppo di tifosi che ha avuto modo di vedere per la prima volta dal vivo gli allenamenti del nuovo allenatore. Nel corso della mattinata, si è rivisto Ciccio Salvemini. L'attaccante ha svolto prima una sessione in palestra, per poi andare in campo e muoversi con il pallone insieme a un gruppo di compagni di squadra. La condizione di Salvemini è in crescita, con l'attaccante che difficilmente potrà scendere in campo dal primo minuto con il Cosenza, ma si candida per tornare tra i titolari nell'atteso derby del prossimo primo dicembre, quando la Strega affronterà la Salernitana al Vigorito.

La nota dolente è rappresentata da Mignani che, nel corso della seduta, è uscito anzitempo dal campo a causa di un dolore al polpaccio. Mignani è uscito insieme ai medici, per poi lasciare definitivamente l'Imbriani. La sua condizione sarà attentamente valutata nelle prossime ore, in modo da capire se potrà essere arruolabile per il match di Cosenza. Per il resto, il Benevento si è allenato con grandi ritmi. Floro Flores ha provato anche la difesa a quattro, composta da Romano, Borghini, Saio e Ceresoli, nel corso della partitella finale in cui ha utilizzato tutti gli elementi a disposizione, a eccezione di Ricci e Maita che sono stati risparmiati. Nella giornata di domani è in programma una mattutina sul manto erboso dell'Avellola.