Stamattina seduta all'Avellola: domenica chance per Tumminello Sono sempre da verificare le condizioni di Guglielmo Mignani

Mattinata all'Avellola per evitare inconvenienti dovuti alla pioggia. Il Benevento si è spostato nella “casa” del settore giovanile, quella che Floro Flores conosce molto bene. Qualche incognita in vista della sfida di Cosenza. Con Salvemini ancora fermo ai box, ci sono da valutare anche le condizioni di Gueglielmo Mignani. Una banale contusione ad una gamba ieri mattina lo ha messo ko. L'infortunio non sembra di quelli estremamente seri, ma la vicinanza con la sfida del San Vito Marulla non aiuta. Le condizioni dell'attaccante senese saranno valutate attentamente dai sanitari e poi se ne saprà di più.

E' chiaro che in rampa di lancio ci possa essere oggi Marco Tumminello. Per l'attaccante di Erice, dopo il gol ritrovato a Foggia, potrebbe essere una grande occasione di rilancio, al di là di una condizione che non è ancora quella ottimale. Quello che è certo è che un tridente formato da Lamesta, Tumminello e Manconi non sembra affatto un ripiego per una squadra di serie C. Ovvio che i sanitari faranno tutto il possibile per rimettere in sesto Mignani, almeno per recuperarlo in tempo per la gara. Poi si vedrà quale potrà essere il suo apporto.

Rimangono alcuni dubbi dovuto al disegno tattico. Floro vorrebbe infoltire il centrocampo (anche per pareggiare il 4-3-3 dei silani), ma è combattuto nello scegliere la medesima inquadratura di domenica scorsa conro il Monopoli. Tutto dipenderà dai progressi che ha potuto vedere in questi giorni. Magari, pur senza cambiare il modulo tattico di partenza, si potrebbe optare per qualche accorgimento che aumenti la densità di gioco a centrocampo.

Domani alle 13 la rituale conferenza stampa del tecnico che potrà spiegare qualcosa in più dei suoi intenti.