Benevento, per Mignani allenamento regolare L'attaccante senese sembra aver smaltito in fretta la contusione alla gamba

Si potrebbe già tirare un sospiro di sollievo sulle condizioni di Guglielmo Mignani. Il senese questa mattina all'Avellola ha svolto regolarmente tutto l'allenamento, segno che la contusione alla gamba subita ieri all'Imbriani (e che ne aveva richiesto l'uscita dal campo anticipato) è quasi completamente assorbita. Ovviamente i sanitari si riservano di dare un responso definitivo, anche se sembra prevedibile che l'attaccante giallorosso possa essere disponibile per la sfida di Cosenza.

Sul suo utilizzo deciderà Floro Flores, ma l'infortunio di giovedì non dovrebbe essere condizionante nella scelta.

Rimane la candidatura forte di Marco Tumminello per la sfida coi ragazzi di Buscè. L'impressione è che comunque scelga, Floro Flores abbia la possibilità di proporre il meglio. Certo i due attaccanti hanno caratteristiche sostanzialmente diverse, ma entrambi possono essere funzionali alla partita che si andrà a giocare. Ecco perchè l'ultima scelta spetterà sempre al tecnico napoletano, magari con consiglio sussurrato da parte dei sanitari.

Difficile sembra prevedere le altre mosse, anche se il precedente della sfida col Monopoli porterebbe a dare un seguito a quella splendida partita. Floro ha lavorato per tutta la settimana sulle certezze della squadra, ma anche su quache variazione che potrebbe portare dei vantaggi per una sfida così difficile in trasferta.