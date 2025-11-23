Serie C / Diretta Cosenza-Benevento 0-0, LIVE

Al San Vito-Marulla si affrontano Cosenza e Benevento per la quindicesima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia della terza vittoria consecutiva, contro una formazione che tra le mura amiche cercherà di ottenere un risultato importante.
13' - Occasione Cosenza: Mazzocchi serve ottimamente Garritano che prova il sinistro in diagonale, ma la palla si spegne di poco sul fondo
12' - Il Benevento fa muovere il pallone
6' - Fase di studio tra le due squadre: per ora nessuna azione degna di nota
1' - Inizia Cosenza-Benevento!
Cosenza-Benevento, il tabellino
COSENZA (4-3-3): Vettorel; Ricciardi, Dalle Mura, Caporale, D’Orazio; Kouan, Langella, Garritano; Cannavò, Mazzocchi, Florenzi. A disp.: Pompei, Le Rose, Barone, Contiero, Beretta, Contiliano, Ragone, Achour, Dametto, Rocco, Silvestri, Mazzulla. All.: Buscè
BENEVENTO (3-4-3): Vannucchi; Scognamillo, Saio, Ceresoli; Pierozzi, Maita, Prisco, Ricci; Lamesta, Mignani, Manconi. A disp.: Esposito, D'Alessio, Mehic, Viscardi, Carfora, Simonetti, Borghini, Romano, Cantisani, Tsingaras, Talia, Tumminello, Della Morte. All.: Floro Flores
Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Tomasi e Fedele di Lecce. Quarto ufficiale: Acquafredda di Molfetta. Operatore FVS: Signorelli di Paola