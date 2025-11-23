Cosenza-Benevento, Lamesta: "Sconfitta che ci amareggia. Dobbiamo migliorare" Le parole dell'attaccante giallorosso dopo la sconfitta rimediata in terra calabrese

Il suo gol non è servito al Benevento per ottenere punti quest'oggi al San Vito. Davide Lamesta ha parlato così nel post gara di Cosenza-Benevento: "Purtroppo il mio gol sembrava portasse tutto dalla nostra parte, ma non è andata così. Abbiamo cercato di pressare in tutti i modi il Cosenza, poi dopo il vantaggio non so cosa sia successo: siamo arretrati. Cerchiamo di migliorare giorno dopo giorno per vincere in trasferta. Siamo una squadra forte, la fascia in cui giochiamo è indifferente. Dobbiamo cercare di migliorare nel dettaglio. Il mancato rigore nel finale? Non ho neanche chiamato la carta. Ho cercato il contatto, ma non ci sono riuscito. Ero consapevole che non fosse rigore". Lamesta ha poi parlato del gol subito su calcio piazzato: "Ci alleniamo tutti i giorni, è stata una disattenzione. Cerchiamo di migliorare e dobbiamo sbagliare di meno".

Lamesta sul derby con la Salernitana

Lamesta ha poi proseguito: "Dopo una sconfitta, il morale è basso. Siamo forti, dobbiamo rialzare le maniche e pensare alla Salernitana. Sarà una sfida che dobbiamo affrontare nel migliore dei modi. Prepareremo questo derby al meglio. I tifosi? Ci sono sempre vicino, li ringraziamo. Anche dopo una sconfitta ci applaudono".