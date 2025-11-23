Il Potenza ferma la Salernitana: il Benevento resta a -2 dalla vetta Lunedì la squadra granata dovrà fare a meno di Tascone che è stato espulso

Il Potenza rende più dolce la pillola della sconfitta giallorossa al San Vito Marulla. I lucani hanno fermato la corsa della Salernitana, sfiorando persino la clamorosa vittoria all'Arechi. Il gol di Schimmenti aveva fatto credere che l'impresa dei lucani fosse possibile, ma la resilienza dei granata è stata anche quesa volta più forte. Pareggio all'85' del “loco” Ferrari e 1 a 1 in cassaforte. Per la verità in un contrpiede micidiale Bruschi ha rischiato di far male di nuovo ai granata, ha “solo” procurato l'espulsione di Tascone, che dunque salterà il derby di lunedì al Vigorito.

Rimangono le impressioni di sempre sul gioco poco lusinghiero dei granata, ma estremamente efficace. Capace di mettere riparo ad un momento difficile in qualsiasi condizione.

Oggi la classifica vale uno sguardo, saebbe potuta essere diversa e molto penalizzante. Invece recita ancora Catania 31, Salernitana 30, Benevento e Cosenza 29. E' una bagarre, come sempre a fare la differenza sarà qualche colpo al mercato di gennaio. Difficile pensare che possa essere diversamente.