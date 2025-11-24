Benevento-Salernitana, settore ospiti già sold out Al Vigorito si prevede una cornice di pubblico da categoria superiore

A poche ore dall'inizio della prevendita del match tra Benevento e Salernitana, in programma lunedì prossimo a partire dalle 20:30, si è registrato il sold out del settore ospiti. Saranno 1400 i sostenitori della Salernitana che presenzieranno al Vigorito. Ricordiamo che la vendita era destinata soltanto ai residenti a Salerno e provincia provvisti della fidelity card. Si prevede un derby con una cornice di pubblico da categoria superiore, considerati gli oltre 5mila abbonati in casa giallorossa, ai quali si aggiungeranno anche i possessori di regolare biglietto. In casa Benevento, c'è grande voglia di riscatto dopo la sconfitta rimediata contro il Cosenza. La squadra di Floro Flores ha estrema necessità di vincere uno scontro diretto per rilanciarsi in maniera decisa nella lotta per la promozione in Serie B.