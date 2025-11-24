Benevento e Salernitana, due giorni di riposo per entrambe Giovedì pomeriggio seduta a porte aperte all'Imbriani: inizio ore 15,30

Scelte simili tra Benevento e Salernitana. Dovendo giocare lunedì sera, entrambi gli allenatori hanno deciso di concedere due giorni di riposo ai propri ragazzi.

Il Benevento riprenderà mercoledì alle 11 all'Antistadio Imbriani, i granata torneranno ad allenarsi qualche ora dopo, alle 15 al “Mary Rosy”.

Giallorossi, giovedì doppia e nel pomeriggio seduta “aperta”

La squadra giallorossa proseguirà la preparazione giovedì con una seduta doppia. Al mattino inizio alle 10,30, nel pomeriggio alle 15,30. Quella pomeridiana sarà anche la seduta a porte aperte scelta dalla società. Venerdì, sabato e domenica si torna a lavorare di mattina: all'Imbriani sedute programmate tutte alle 11. Prevista anche una rifinitura per lunedì mattina. La sfida con i granata è prevista alle 20,30. Floro Flores spera di poter riavere disponibile Salvemini, ma il recupero del bomber è ancora ritenuto complicato.

Salernitana senza Tascone

Ai granata mancherà l'ex Cerignola, Tascone. Ma Raffaele trema al pensiero di dover fare a meno anche di Villa e Matino. I due giocatori hanno qualche problema fisico da risolvere. Villa sembra aver subito una contusione, da cui il tecnico spera che possa essere recuperabile. Matino è invece “out”: è uscito dal campo con le stampelle, si teme una orte distorsione alla caviglia.