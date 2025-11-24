Prisco: "Mi sento beneventano. Ai tifosi vogliamo dare una gioia nel derby" Il centrocampista giallorosso punta il mirino sulla Salernitana: "Vogliamo riscattarci"

Ospite di Ottogol, Antonio Prisco si è soffermato sulla sconfitta rimediata dal Benevento contro il Cosenza: "Dopo il gol ci siamo fermati, non abbiamo più giocato come nei primi venti minuti. Dal campo avevo sensazioni positive, ma la rete di Kouan su calcio piazzato ci ha tagliato le gambe. Dobbiamo lavorare, il campionato che abbiamo intenzione di fare non è fattibile se commettiamo questi passi falsi. Il Cosenza è una squadra forte, ieri non stavamo giocando contro gli ultimi arrivati. Nel corso dell'intervallo, ci siamo detti nello spogliatoio di portare almeno il punto a casa, ma purtroppo non ci siamo riusciti e dobbiamo analizzare quanto accaduto. Siamo stati puniti dagli episodi. Dobbiamo essere più cinici e cattivi. E' una cosa che riguarda tutta la squadra".

Prisco sui tifosi e su Floro Flores

"Siamo delusi e amareggiati, soprattutto per coloro che sono venuti a sostenerci. Giochiamo per loro, questa per noi è la delusione maggiore perché vogliamo renderli felici. Floro Flores? E' un mister che mi è sempre piaciuto, lo seguivo dal settore giovanile e fa giocare bene le squadre. Dobbiamo seguirlo e avere le nostre certezze, a partire dal derby con la Salernitana che per noi sarà importantissimo. Si tratta di una partita sentita da tutti, poi dopo una sconfitta vogliamo riscattarci subito davanti ai nostri tifosi. Vogliamo regalare una gioia alla gente".

Prisco e l'amore per Benevento

"Mi sento beneventano perché sono qui da quasi dieci anni. I tifosi? Mi sento uno di loro. Quando ho segnato contro il Monopoli, la gioia era tutta per loro e per la mia famiglia".