Benevento e Salernitana, tanti problemi da risolvere In vista del derbissimo di lunedì sera, si fanno i conti con assenze e possibilità di recupero

Raffaele cerca il sostituto di Mattia Tascone, ma fa i conti anche con le possibili assenze di Matino e Villa. Non è una vigilia tranquilla per i granata, che si ritrovano a costruire d'accapo il centrocampo, dovendo fare a meno del giocatore più continuo, come l'ex Cerignola Tascone, arrivato in squadra in ritardo, ma che dopo l'esordio non ha più lasciato il campo (13 partite di fila). E' lui il motore della Salernitana, il più fedele dei giocatori di Raffaele. Per la sostituzione si fanno i nomi di Varone, ma anche del giovane (18 anni appena) Di Vico. Si vedrà cosa deciderà il tecnico granata in questi giorni di preparazione.

La speranza Salvemini

Il Benevento solo in teoria sembra avere meno problemi. In realtà la sconfitta di Cosenza pesa come un macigno e toglie certezze ad una squadra che comunque in casa viaggia come un treno. L'unico tarlo nella mente di Floro Flores è costituito da Ciccio Salvemini. L'attaccante di Andria ha segnato finora 8 dei 29 gol della strega, in termini percentuali il 27,58 per cento del totale. E' chiaro che ad un giocatore così non si rinuncia facilmente e le speranze del tecnico giallorosso sono rivolte ad un ritorno sia pure parziale del bomber pugliese in campo.

Per il resto conviene non stravolgere nulla e far conto che il ko del Marulla sua solo un altro incidente di percorso nel travagliato cammino della strega in campo esterno. Come die che se ci sono delle certezze che arrivano dalle partita casalinghe sarà meglio non toccarle e farne tesoro.

Per la squadra giallorossa (così come per quella granata) c'è un'altra giornata di riposo da osservare prima della ripresa (domani mattina) a tutta per preparare il derbissimo di lunedì sera.