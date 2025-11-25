Arbitro: per il derbissimo di lunedì scelto un "sesto anno" Ha già due precedenti con la squadra giallorossa, nessuno con i granata

Sarà Dario Madonia di Palermo a dirigere il derbissimo di lunedì sera al Vigorito. Un arbitro esperto, 33 anni compiuti e tante esperienze in Lega Pro, dove ha scavallato la quota dei fatidici cinque anni. Il fischietto siciliano non ha mai diretto la Salernitana, per contro ha due precedenti col Benevento. Il primo non è dei più positivi, si riferisce alla sfida col Monopoli di due stagioni or sono,24 marzo '24, 33a giornata: vittoria del Monopoli al Vigorito per 1 a 0. Il secondo è invece un buon ricordo e si riferisce alla vittoriosa trasferta al Simonetta Lamberti di Cava lo scorso anno. 2-1 (5' Manconi (B), 17' Perlingieri (B), 66' Saio (C))

Madonia a Benevento sarà coadiuvato dai guardalinee Matteo Gentile di Isernia e Giovanni Boato di Padova. Il Quarto Ufficiale sarà Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore, Operatore FVS Luigi Ferraro sempre di Frattamaggiore.