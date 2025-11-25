Catania nei guai: perde Cicerelli per 4 mesi Frattura del malleolo e lesione del legamento della caviglia per l'ex Ternana

Il Catania perde Emanuele Cicerelli per un grave infortunio. Questo il comunicato della società: “Il Catania Football Club rende noto che Emmanuele Pio Cicerelli, costretto dalle conseguenze di un duro intervento falloso a lasciare il campo dopo pochi minuti di gioco con il Latina e successivamente sottoposto a risonanza magnetica e TAC, ha riportato una frattura del malleolo tibiale e una multipla lesione dei legamenti della caviglia destra. La gravità dell'infortunio rende necessari accertamenti diagnostici supplementari e ulteriori visite specialistiche per determinare l'indicazione chirurgica o conservativa e il periodo di immobilizzazione che dovrà precedere l'avvio del percorso di riabilitazione”. La prognosi parla di non meno di 4 mesi di stop.