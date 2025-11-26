Benevento, Catania e Salernitana si "copiano" anche nelle disgrazie Infortuni gravi nelle file delle tre battistrada: bisogna stringere i denti e trovare i rimedi

La dea bendata, si sa, non ha riguardi per nessuno. Non a caso agisce alla cieca. Partiamo dai guai comuni per analizzare un campionato che non sembra voler eleggere una squadra dominante. L'infortunio patito dall'etneo Cicerelli è scioccante, la frattura del malleolo è quanto di peggio potesse capitare all'ex Ternana. La prognosi di 4 mesi sembra essere addirittura benevola rispetto al guaio patito. Della serie: ognuno ha i suoi problemi. La Salernitana ha Cabianca fuori gioco per un po' e un ruolo, quello di terzino destro, completamente scoperto.

Il Benevento risponde con l'infortunio occorso a Salvemini. Fino alla fatidica trasferta di Catania, il bomber di Andria era stato il maggior cannoniere della squadra giallorossa: 8 gol, una media da bomber vero. La Dea bendata ci ha messo la sua mano malevola e Ciccio-gol è arrivato già a 4 gare di fila saltate. Peggio delle previsioni iniziali.

Non vogliamo sottoporci a quel giochino che verrebbe spontaneo: chi ci ha perso di più...? Ci hanno perso tutti e chi ha subito una defezione grave ne paga le conseguenze. Ne uscirà meglio chi saprà trovare i rimedi giusti, una toppa che ripari il “buco” prodotto dall'infortunio.

Per fortuna Salvemini è già avanti con la fase di recupero. Difficile che possa rendersi già disponibile per un derby così importante come quello con la Salernitana, ma i tempi ormai dovrebbero essere maturi per un suo prossimo rientro. Quelli occorsi ai giocatori di Catania e Salernitana, invece, sono ancora da ritenere lontani da un recupero. Come dire che le tre “sorelle” sembrano copiarsi anche nelle disgrazie.