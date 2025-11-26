Per i giallorossi la ripresa è all'Avellola Una scelta dovuta al maltempo: preferito il terreno in sintetico della casa delle giovanili

Parte questa mattina la “missione Salernitana”. Dopo due giorni di riposo i giallorossi sono pronti a riprendere la preparazione. Lieve cambio di programma per via del maltempo: si va all'Avellola, la “casa del settore giovanile”, approfittando del suo fondo in sintetico che pone meno condizionamenti di fronte ai violenti e improvvisi scrosci di pioggia di questi giorni.

Se si esclude Salvemini, che difficilmente sarà disponibile anche per questo sentito derby, Floro Flores non dovrebbe avere molti problemi di organico. La scelta è ampia, ma va fatta con raziocinio. E' vero che in casa la squadra non ha quasi mai fallito, ma qualche prestazione a Cosenza ha lasciato davvero a desiderare. Dunque, come sempre, il tecnico dovrà tener conto del percorso settimanale dei suoi, della voglia di rivalsa e delle condizioni fisiche. Contro la Salernitana non si può sbagliare, non solo perchè si tratta di uno scontro al vertice, ma anche per superare il tabù degli scontri diretti, che hanno visto il Benevento perdente già a Catania e Cosenza.

Una vittoria sui granata darebbe la spinta desiderata in un momento come questo più che il sorpasso in classifica. Lo spirito cerca le sue ragioni e ritrovare l'entusiasmo, insieme alla consapevolezza dei propri mezzi, è la strada gusta per rimettersi in carreggiata dopo la brutta prova del San Vito Marulla.