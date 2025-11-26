Benevento-Salernitana, il doppio ex Tuia: "Il derby lo prevedo così" "Questa sfida la voglio vedere in altre categorie"

Alessandro Tuia è uno dei tanti doppi ex del match tra Benevento e Salernitana. Il centrale difensivo ha fatto cose importanti in entrambe le piazze: in granata ha ottenuto una doppia promozione, dalla vecchia C2 alla Serie B. In giallorosso, invece, era parte integrante del gruppo guidato da Pippo Inzaghi che conquistò la massima serie a suon di record. Il derby di lunedì si avvicina a grandi passi, con Tuia che lo prevede ricco di emozioni: "Sarà una sfida bella che mette in palio punti importanti, ma che non saranno definitivi. Ai vertici della classifica ci sono anche Catania e Cosenza che daranno battaglia per ottenere la promozione. Il Benevento sta conquistando tanti punti in casa, mentre fuori fa un po' fatica. A prescindere da questo, non sarà una partita normale. Ho giocato Benevento-Salernitana con entrambe le maglie, so cosa significa giocare simili sfide. E' un derby che si prepara nei minimi dettagli. Mi auguro che sarà spettacolare anche per gli spettacoli che accorreranno in massa al Vigorito".

Hai detto che il Benevento fa fatica in trasferta, come ti spieghi questa differenza di rendimento rispetto alle sfide casalinghe?

"Il fattore campo è importante, ma allo stesso tempo occorre essere costanti anche in trasferta, in modo da dare continuità. Bisogna vincere e cercare di non perdere. Questo rendimento in trasferta del Benevento è un piccolo allarme, ma si può ben dire che il derby con la Salernitana possa risultare un trampolino di lancio in tal senso. Una eventuale vittoria, darebbe entusiasmo ed energie per dare continuità ai risultati".

Cosa ne pensi della nomina di Floro Flores a tecnico del Benevento?

"Penso che non sia stata una scelta affrettata da parte della società, anche perché si tratta di un allenatore che aveva in casa. Probabilmente, ha visto in lui delle doti importanti. Può darsi, ed è una mia ipotesi, che questa fosse una scelta che avrebbe ugualmente fatto in futuro".

Sei tra quelli che portò il Benevento in Serie A. Ti fa uno strano effetto vederlo in C?

"Molto strano, ma anche per la Salernitana. Parliamo di due piazze che meritano altri palcoscenici. Vorrei vedere questo derby in altre categorie".

Questa Serie C la vedi migliorata?

"Devo dire che c'è una maggiore qualità tecnica. Poi, è chiaro, si tratta sempre di un campionato equilibrato. Anche chi sta sotto non è molto distante. Si sta riportando uno spettacolo gradevole da parte di chi la segue".

Cosa ricordi dell'esperienza in giallorosso?

"E' stata meravigliosa. Mi permetto di fare dei paragoni. Ho sempre visto Salerno come uno sliding doors della mia carriera. Ero reduce da una retrocessione a Foligno e la Salernitana mi diede una spinta importante. A Benevento, invece, ho conquistato la Serie A, esaudendo un sogno e rimarrà sempre nel mio cuore. Sicuramente, la successiva retrocessione è stata una delusione, ma ci siamo goduti tutto ciò che c'è stato fino all'ultimo".