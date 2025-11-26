Benevento, Salvemini salta la ripresa per l'influenza Domani doppia seduta: nel pomeriggio porte aperte all'Imbriani

Non è un momento fortunato per Ciccio Salvemini, che al di là del problema alla caviglia che lo ha già costretto a saltare quattro partite di questo campionato, si è buscato anche l'influenza, che lo ha tenuto fermo nella mattinata di ripresa. Inutile dire che per lui il derby sarà nient'altro che una chimera.

La ripresa dei giallorossi ha visto un “lavoro di attivazione a secco, percorsi di mobilità, attivazione tecnico-tattica, possesso palla e partita a tema finale”.

Come abbiamo già detto domani è prevista una doppia seduta di allenamento. Al mattino alle 10,30, nel pomeriggio alle 15,30. La seduta pomeridiana si svolgerà a porte aperte e potrebbe essere l'occasione oer molti tifosi di stare vicini alla squadra nella settimana più delicata della stagione.