Benevento, i giallorossi Manconi, Lamesta e Tumminello incontrato i tifosi

Nuovo appuntamento con BeneventoExpress. I calciatori Manconi, Lamesta e Tumminello incontreranno i tifosi presso lo Store di via del Pomerio. Ecco le info della società: "Appuntamento con #BeneventoExpress – Una storia da vivere al nostro Store! Vieni a incontrare i tuoi idoli giallorossi e acquistare le loro maglie autografate a prezzi speciali! #IGUASTATORI Manconi, Lamesta, Tumminello, stasera, giovedì 27 novembre 2025, dalle 17:30 alle 19:00 Ti aspettiamo nel nostro Store Ufficiale in Via del Pomerio 43!"
