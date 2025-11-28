Benevento, riecco "Lo sport sannita al Vigorito" Ospiti ASD Jolly Skate, ASD Baselice e ASD We Benevento United.

Torna “Con il Benevento: lo sport sannita al Vigorito”, l’iniziativa promossa dal Benevento Calcio per valorizzare le associazioni sportive locali durante le gare interne della prima squadra.

Il club giallorosso ospiterà tre nuove realtà sportive della provincia, ASD Jolly Skate, ASD Baselice e ASD We Benevento United.

L’ASD Jolly Skate, fondata nel 1989 a San Giorgio del Sannio e presieduta da Giancarlo Parziale, è una società di pattinaggio artistico a rotelle con successi internazionali, i cui atleti hanno partecipato anche ai Campionati del Mondo. La società promuove sport, crescita personale e valori come disciplina e rispetto.

La ASD We Benevento United, nata dalla fusione di due realtà cittadine e guidata dal presidente Giulio Maria Vallone, valorizza i giovani del territorio puntando su sostenibilità, etica sportiva e crescita personale.

L’ASD AC Baselice, fondata nel 2018 e presieduta da Antonio Marucci, schiera atleti baselicesi di ogni età e promuove senso di appartenenza, sport e valori condivisi.

Lunedì 1° dicembre 2025, in occasione di Benevento-Salernitana, con calcio d’inizio alle 20:30, i tesserati delle tre società, accompagnati da dirigenti e tecnici, sfileranno durante l’intervallo in un emozionante giro di campo. Lo speaker racconterà al pubblico la storia, i successi e i valori che animano queste importanti realtà sportive sannite.