Serie C, alle 14,30 spicca la sfida del Catania a Picerno Bello e avvincente anche il derby tra Casertana e Cavese

Inizia la 16a giornata di campionato con un sabato che si focalizza subito sul piccolo campo di Picerno (14,30), dove è di scena il Catania “orfano” di Emanuele Cicerelli. La lista degli assenti in casa etnea è ponderosa (Aloi, Cicerelli, Ierardi, Martic, Pieraccini, Raimo), ma la rosa dei siciliani è talmente competitiva da far credere che la squadra di Toscano possa essere ugualmente all'altezza del compito. Picerno con un Baldassin in più (era svincolato) e con la consapevolezza di potersi salvare dopo la bella vittoria di Monopoli.

Alla stessa ora (14,30) c'è un bel derby al Pinto tra Casertana e Cavese. I falchetti si fanno preferire, ma i cavesi non mollano tanto facilmente.

Alle 17,30 altre due sfide: quella tra Crotone e Giugliano, con i pitagorici lanciati dalla qualificazione in Coppa Italia, e tra Team Altamura e Sorrento. Partita assai equilibrata, servirà una giocata del singolo per sbloccarla.

Domani altre 5 partite, lunedì la partitissima tra Benevento e Salernitana.