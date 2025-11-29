Gli anticipi di C. Catania di "corto muso" a Picerno Lucani sempre irretiti sul piano fisico, capolista senza grossi rischi

Non fallisce il colpo il Catania a Picerno, forte di uno strapotere fisico che ha tolto ogni velleità ai lucani di Bertotto. Partita orgogliosa quella dei picernesi, ma nulla di più. Al Catania basta un gol di Francesco Forte dopo appena 2' per portare a casa altri tre piunti preziosi e provare la fuga in vetta (1-0). Il Picerno non ha quasi mai impensierito Dini, se si esclude per una occasione arrivata nel recupero proprio da parte dell'ex Bocic, che ha cestinato una bel pallone servitogli sulla sinistra.

Nell'altra partita delle 14,30 la Casertana è riuscita ad avere la meglio sulla Cavese (3-1), dopo essere passata in svantaggio per un rigore realizzato da Orlando. Nella ripresa ha pareggiato prima Llano, ha fatto il sorpasso con Pezzella ed ha chiuso i conti con il bomber Vano.