Allo Scida serio infortunio a Riccardo Improta L'ex giallorosso è uscito in barella: si teme per la salute del suo ginocchio destro

Nelle due partite delle 17,30, successo del Sorrento in casa dell'Altamura (2-1) e vittoria firmata dal solito Gomez per il Crotone contro il Giugliano. Nella sfida dello Scida si sono infortunati proprio due ex giallorossi: prima è toccato a Berra, poi a Riccardo Improta, che addirittura è stato portato fuori in barella. Si teme per la salute del suo ginocchio destro. Auguri sinceri che non si tratti di nulla di grave. Nel finale è entrato, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo per qualche settimana, anche Mario Perlingieri.