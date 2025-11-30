Raffaele: "Partita difficile contro un avversario forte in casa" Il tecnico della Salernitana non scopre le carte: gli mancheranno Tascone e Cabianca

Giuseppe Raffaele ha presentato il derby di domani sera. “Sarà una partita difficile – ha detto - contro una squadra molto forte, che ha un rendimento casalingo importante. Noi dobbiamo proseguire con la compattezza dimostrata finora, seguendo la strada che ci ha portato ad ottenere buoni risultati per merito del grande lavoro fatto da tutti. In casa come in trasferta, senza fare differenza, con determinazione e umiltà”.

Due assenti certi in casa granata, lo squalificato Tascone e l'infortunato Cabianca:“Ho valutato altre situazioni in questi giorni, sapendo dell’indisponibilità forzata di Mattia. Abbiamo gestito qualche acciacco in settimana, anche Anastasio ha avuto qualche problemino ma verrà comunque con noi. Ho le idee chiare, domattina faremo un piccolo risveglio muscolare e farò le scelte di formazione più adatte. Da parte dei ragazzi non manca la disponibilità ad adattarsi a situazioni nuove o impreviste”.

Raffaele riserva l'ultimo pensiero ai tifosi salernitani: “Come al solito il settore ospiti sarà pieno e questo ci riempie di orgoglio. In generale ci sarà una cornice di pubblico importante che fungerà da ulteriore stimolo per tutti. Abbiamo già detto ad inizio stagione che vogliamo fare un certo tipo di campionato ma non basta uno schiocco di dita: assieme alla Salernitana ci sono anche altre formazioni che hanno determinate ambizioni ma in questo momento non serve guardare ai loro risultati o alla classifica, è assolutamente prematuro. Siamo concentrati sul nostro percorso”.