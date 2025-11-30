Il Cosenza a sorpresa cade a Foggia Partita rocambolesca: i silani falliscono due rigori, al 101 il gol vittoria dei satanelli

Cade il Cosenza a Foggia. In una partita rocambolesca risolta al 101' grazie ad un gol di Winkelmann, che regala la vittoria ai satanelli dopo che il Cosenza aveva sbagliato due calci di rigore sempre con Garritano, che ha fallito il primo al 63' calciato alto, e si è fatto parare il secondo da Perucchini al 93'.

La rete del vantaggio rossonero è arrivata al 7' con un lungo contropiede di D'Amico che ha scavalcato con uno scavetto il portiere esordiente Pompei. Il pari silano di Ricciardi al 75'. Poi il concitato finale, che ha fermato a sorpresa la terza forza del campionato. Risultato finale 2 a 1 per il Foggia: per il Cosenza uno scivolone del tutto imprevisto.