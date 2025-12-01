Latina, quarto ko di fila: esonerato Bruno All'allenatore beneventano costa cara la sconfitta al Francioni contro l'Audace Cerignola

La sconfitta interna contro l'Audace Cerignola (0-2) costa la panchina ad Alessandro Bruno, tecnico beneventano del Latina. Quella incassata contro i pugliesi è stata la quarta sconfitta di fila dei pontini. Ecco il Comunicato ufficiale.

“Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra, Alessandro Bruno, e il suo vice, Antonio Piccolo”.

“La società desidera ringraziare Bruno e Piccolo per il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e l’impegno profuso quotidianamente. La Prima Squadra riprenderà regolarmente nella giornata di domani i propri allenamenti sotto la direzione del Preparatore dei Portieri Alessandro Cesaretti e dello staff in attesa di una nuova guida tecnica”.