Giallorossi e granata, 91 anni di storia: ultime sfide tutte in B Il derby manca da cinque anni: l'ultima volta al Vigorito finì in parità

Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel 4 novembre del 1934, la prima volta in cui Benevento e Salernitana si affrontarono in una competizione ufficiale. Quarta giornata del campionato di Prima Divisione, stagione 34-35, al vecchio Santa Maria degli Angeli finì 3 a 0 per i giallorossi grazie ad una doppietta di Tessitore e ad un gol di Santoro.

Le sfide tra giallorossi e granata non si contano più nell'arco di questi lunghi 91 anni. Sempre sfide accese, dal vecchio Meomartini al Vestuti, fino ad arrivare ai giorni nostri nell'impianto di Contrada Santa Colomba e all'Arechi. Tanti incontri in serie C, con prevalenza quasi sempre delle squadre che giocavano in casa. Tranne gli ultimi sei, tutti giocati in serie B. Tre vittorie giallorosse, due pareggi e una vittoria granata, la cadetteria ha sorriso maggiormente alla strega. Che ha subito l'ultima sconfitta all'Arechi il 9 ottobre del 2016, proprio l'anno della promozione in serie A. Granata avanti con Della Rocca e Felipe, il Benevento riesce solo ad accorciare con capitan Lucioni. Finisce 1 a 1 al ritorno con due rigori firmati da Massimo Coda per la Salernitana e da Nicola Ceravolo per la strega.

Vittoria giallorossa roboante nel 2018-19 della squadra allenata da Bucchi: finisce 4-0 con i gol di Maggio, Improta, Insigne e Asencio. Bis nel ritorno all'Arechi grazie ad un'autorete del portiere Micai su cross di Roberto Insigne. Nell'anno successivo, quello della promozione in A firmata da Inzaghi, il Benevento sbanca l'Arechi il 16 settembre 2019 grazie a due prodezze di Nicolas Viola e Marco Sau. Al ritorno, l'ultima sfida tra le due squadre il 2 febbraio 2020 (sono passati dunque già cinque anni dall'ultima volta) finisce in parità, 1 a 1: nella ripresa dopo il vantaggio di testa di Djuric, pareggia Marco Sau al 69'. Sulla panchina granata siede Giampiero Ventura, su quella giallorossa c'è Pippo Inzaghi.

Al netto di tante partite di Coppa Italia, in totale sono 46 le sfide di campionato giocate tra le due squadre conn una leggera prevalenza nel bilancio da parte dei granata che ne hanno vinte 17 contro le 16 giallorosse. 13 i pareggi.

Nella foto Marco Sau: suo l'ultimo gol giallorosso segnato alla Salernitana