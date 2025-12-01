Festa grande al Vigorito per la vittoria conquistata dal Benevento contro la Salernitana. Il 5-1 finale permette ai giallorossi di ritrovare lo slancio giusto dopo la sconfitta di Cosenza, contro una diretta concorrente per la vittoria finale. Dopo il triplice fischio, la squadra ha festeggiato con la Curva Sud la conquista dei tre punti. Ecco le foto realizzate da Mario Taddeo
Benevento, manita alla Salernitana: le foto del trionfo giallorosso
Guarda gli scatti realizzati da Mario Taddeo
