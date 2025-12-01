Benevento, Floro Flores entusiasta: "La dedico a Vigorito. Neanche nei sogni..." Le parole del tecnico giallorosso dopo il 5-1 rifilato alla Salernitana

E' un Floro Flores soddisfatto quello che ha commentato la netta vittoria conquistata dal Benevento contro la Salernitana: "Neanche nei sogni avrei potuto vincere un derby così. Sono contento per il presidente, mi è stato tutta la settimana vicino. La dedico a lui e a tutti i tifosi che se lo meritano". Il tecnico giallorosso è poi andato nel dettaglio: "La mia squadra è ancora lontana da come piace a me, ci sono dei meccanismi da fare ma ci vuole tempo. Eravamo consapevoli di giocare contro una grande squadra. Il modulo? Non ho mai avuto dubbi, i calciatori mi hanno dato ampia disponibilità. Si è creato un legame importante. Mi è piaciuto l'atteggiamento della settimana, da squadra forte. Sono contento per loro. Ci tengo a dedicarla al presidente, lo ribadisco, e alla tifoseria. Dal primo giorno non mi hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, la dedico a loro anche per questo".

Floro Flores, le scelte e l'atteggiamento

"Questa settimana sono stato in difficoltà nelle scelte, avevo tanti dubbi. Tumminello e Della Morte si sono meritati la maglia da titolare per il lavoro che hanno fatto, dimostrandomi ampia disponibilità. Si parla tanto di modulo, ma lo fanno i calciatori e alla disponibilità che danno. Inizialmente abbiamo fatto fatica, ci aspettavamo una Salernitana con un modulo diverso. Il tempo si sistemarci, e tutti hanno reso al massimo. Il mio compito è quello di farli rendere al meglio".

Floro Flores e il mal di trasferta

"Alla fine della partita, Scognamillo ha detto che dobbiamo avere questo atteggiamento anche fuori. Le qualità sono quelle, dobbiamo fare il salto altrimenti rimarremo eterni incompiuti. Già stanno pensando a Cava, questo è di buon auspicio. Sanno che bisogna fare qualcosa di diverso".