Benevento, Della Morte: "Un 5-1 che lancia un segnale, ora testa a Cava" L'attaccante giallorosso dopo il derby vinto con la Salernitana

Prestazione più che positiva da parte di Della Morte contro al Salernitana. L'attacante giallorosso ha commentato la vittoria: "In settimana abbiamo provato qualcosa di diverso, lavorando su più modulo. Da ieri me l'aspettavo la maglia da titolare. Sono contento di come è andata la partita. Il gol? Ho sentito Capomaggio arrivare da dietro, l'ha toccata con la punta. La palla è entrata ed è servito ad allungare il vantaggio, è stato importante. Non ci aspettavamo un 5-1, ma siamo consapevoli della nostra forza e di cosa possiamo fare, soprattutto quando affrontiamo le partite come oggi. E' un risultato meritato, un bel segnale che abbiamo dato a tutti. Adesso dobbiamo pensare al match di Cava per portare avanti queste prestazioni e questi risultati. In trasferta occorre invertire il trend, sappiamo che fino a questo momento ci sono state delle difficoltà, ma stiamo lavorando per fare meglio. La concorrenza in attacco? Sicuramente è uno stimolo importante, la concorrenza è fondamentale quando si gioca per vincere. Siamo tanti calciatori forti, penso sia solo un bene per lavorare bene in settimana. Tutti diamo il massimo per ottenere il risultato finale".