Prestazione più che positiva da parte di Della Morte contro al Salernitana. L'attacante giallorosso ha commentato la vittoria: "In settimana abbiamo provato qualcosa di diverso, lavorando su più modulo. Da ieri me l'aspettavo la maglia da titolare. Sono contento di come è andata la partita. Il gol? Ho sentito Capomaggio arrivare da dietro, l'ha toccata con la punta. La palla è entrata ed è servito ad allungare il vantaggio, è stato importante. Non ci aspettavamo un 5-1, ma siamo consapevoli della nostra forza e di cosa possiamo fare, soprattutto quando affrontiamo le partite come oggi. E' un risultato meritato, un bel segnale che abbiamo dato a tutti. Adesso dobbiamo pensare al match di Cava per portare avanti queste prestazioni e questi risultati. In trasferta occorre invertire il trend, sappiamo che fino a questo momento ci sono state delle difficoltà, ma stiamo lavorando per fare meglio. La concorrenza in attacco? Sicuramente è uno stimolo importante, la concorrenza è fondamentale quando si gioca per vincere. Siamo tanti calciatori forti, penso sia solo un bene per lavorare bene in settimana. Tutti diamo il massimo per ottenere il risultato finale".
Benevento, Della Morte: "Un 5-1 che lancia un segnale, ora testa a Cava"
L'attaccante giallorosso dopo il derby vinto con la Salernitana
Benevento.