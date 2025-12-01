Benevento-Salernitana, Tumminello dopo il 5-1: "Per noi è un nuovo inizio" L'attaccante giallorosso: "Molto bello l'abbraccio finale con i tifosi"

Prima doppietta in giallorosso per Marco Tumminello che ha messo in risalto l'importanza della vittoria del Benevento contro la Salernitana: "Due gol nel derby hanno un sapore diverso. C'è stata grande voglia di rivalsa dopo quanto accaduto a Cosenza. Per noi è un punto di partenza, dobbiamo portare questo atteggiamento anche a Cava. Dobbiamo avere continuità perché siamo una squadra forte. Il mister ci chiede sacrificio. Siamo stati bravi in avanti perché non abbiamo dato punti di riferimento. Abbiamo dato delle risposte, anche chi gioca poco può dare una grossa mano e stasera lo abbiamo dimostrato, in particolare io e Della Morte. La mia condizione è positiva, avrei potuto giocare anche novanta minuti: non ero stanco. Sono pronto, anche per me è punto di inizio molto importante".

Tumminello e la concorrenza in attacco

"Salvemini ci manca tanto, per noi è molto importante. Ha fatto la differenza, ci dispiace per l'infortunio e spero che guarisca al più presto. Abbiamo un parco attaccanti completo, chiunque va in campo ha delle qualità che permette alla squadra di sfruttarle al meglio".

Tumminello e l'abbraccio con i tifosi

"Il momento finale con i tifosi è stato bello, vogliamo che il nostro popolo siano il dodicesimo uomo in campo e oggi l'hanno dimostrato. Partita dopo partita raggiungere l'obiettivo di portare ancora più gente allo stadio".