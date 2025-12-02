Benevento stamattina già in campo: domani seduta a porte aperte L'allenamento è fissato per le 11. Sedute mattutine per tutta la settimana

Senza soluzione di continuità. D'altra parte avendo giocato di lunedì non poteva essere diversamente. Il Benevento già stamattina alle 10,30 si è ritrovato all'Antistadio Imbriani per una seduta di allenamento. Solita ripresa con seduta di scarico per chi ha giocato ieri sera, regolare per gli altri.

Domani, mercoledì 3, ancora appuntamento di mattina: alle 11 ll'Imbriani è già prevista la seduta a porte aperte della settimana. Si va avanti sempre con sedute mattutine, giovedì, venerdì e sabato, sempre alle 11 all'Antistadio. Sabato alle 18, la squadra se ne andrà in ritiro a Venticano, mentre il giorno sccessivo alle 15 è prevista la partenza in bus societario per Cava dei Tirrenti dove alle 17,30 è programmata la sfida coi metelliani di Prosperi.