A Cava dirige il romano Ubaldi: quest'anno vittoria contro la Casertana Il fischietto capitolino ha già diretto per ben quattro volte i giallorossi

Sarà il sesto anno Mattia Ubaldi di Roma a dirigere il derby di domenica pomeriggio (ore 17,30) tra Cavese e Benevento. Un arbitro esperto che ha già incrociato per ben 4 volte la squadra gallorossa. Una si riferisce al derby di quest'anno contro la Casertana (vinta 2-1 dai giallorossi: Salvemini e Pierozzi in rimonta dopo la rete di Leone). Lo scorso anno il fischietto romano ha diretto due partite al Vigorito, la prima vittoriosa contro il Foggia (4-0), la seconda con una sconfitta all'ultima di andata contro ilGiugliano. Stesso derby aveva diretto anche l'anno prima coi napoletani terminato in parità.

A coadiuvare Umbaldi saranno i guardalinee Davide Rignanese di Rimini e Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto uomo Mattia Maresca di Napoli. Operatore FVS Pierpaolo Vitale di Salerno.