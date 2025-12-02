Benevento, Tumminello sul derby e l'elogio a Floro: "Sono un altro giocatore" Le parole dell'attaccante giallorosso a Ottogol: "A Cava per la continuità"

Ospite di Ottogol, Marco Tumminello ha commentato a più riprese l'ottima vittoria conquistata dal Benevento contro la Salernitana: "Inizialmente abbiamo trovato difficoltà perché lo schieramento della Salernitana ci ha un po' sorpreso, così come noi abbiamo sorpreso loro con il cambio di modulo. Abbiamo accorciato la squadra e preso le misura. La nostra partita è stata perfetta a livello di squadra. Non c'è mai stata una sbavatura, siamo stati compatti. Penso che questa cosa abbia portato la partita a nostro favore. Non abbiamo mai avuto paura, anche perché partite del genere si preparano da sole. A Cosenza è stata più una questione psicologica. Floro Flores? C'è grande armonia nello spogliatoio, ci fa sentire come se fossimo amici. Per me è la cosa più importante, ci ha trasmesso serenità e tranquillità. Alla fine, i calciatori vogliono questo. Il 4-2-3-1 non lo abbiamo mai provato, forse in rifinitura. Siamo una squadra forte. Abbiamo talmente tante alternative che possiamo utilizzare qualsiasi schieramento. Sappiamo apprendere subito i dettami del mister, e questo aspetto non è affatto facile. Ho sentito che la vittoria col Monopoli è stata dettata dall'impronta di Auteri: devo essere sincero, non mi è sembrato così. Abbiamo avuto un possesso diverso, ma abbiamo anche saputo attendere".

Tumminello: "A Cava sarà complicata, ma dobbiamo dare continuità"

"In tante partite, soprattutto in questo girone, ti devi sporcare le mani. La Salernitana è una squadra fisica, ma credo che quella più compatta sia il Catania perché è difficile da scardinare. A Cava sarà un'altra sfida difficile, forse ancora più complicata rispetto a quella con la Salernitana. Il derby lo prepari da solo, invece a Cava troveremo un ambiente difficile. Faccio un esempio: l'anno scorso ci ho giocato quando ero a Crotone, a un certo punto sono spariti i palloni. Dobbiamo prepararci a questo tipo di partita, non sarà facile. Fino a questo momento abbiamo avuto un rendimento diverso in trasferta, ma per noi Cava deve rappresentare un nuovo inizio: ci vuole continuità. Dovremo essere bravi a minimizzare gli errori".

Tumminello e l'elogio a Floro Flores

"E' una persona limpida, parla con noi in maniera schietta. Mi ha portato a stare bene mentalmente, poi la tranquillità che ci ha dato il mister la si trova sul campo. Quando un giocatore si sente tranquillo affronta la partita in modo diverso. Sono un altro giocatore sotto questo punto di vista".