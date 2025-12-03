Cambio di sede per la seduta a porte aperte prevista questa mattina. Per via del maltempo, la squadra si trasferirà sul sintetico dell'Avellola, a partire dalla 11. Ecco il Comunicato della società: "Il Benevento Calcio informa che la seduta di allenamento a porte aperte, inizialmente prevista presso l’Antistadio “Carmelo Imbriani”, si svolgerà oggi, 3 dicembre 2025, presso la struttura sportiva dell’Avellola. I tifosi potranno assistere alla sessione mattutina dagli spalti, con inizio alle ore 11:00".
Benevento, stamattina seduta a porte aperte all'Avellola
Cambio di programma per via del maltempo. I tifosi vi si possono recare sin dalle 11
