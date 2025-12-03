Benevento, seduta all'Avellola verso Cava. Stop precauzionale per Vannucchi I giallorossi lavorano in vista del derby del Simonetta Lamberti

La larga vittoria conquistata contro la Salernitana ha reso l'ambiente giallorosso decisamente più entusiasta rispetto ai giorni successivi alla sconfitta di Cosenza. Lo si avvertiva questa mattina al Campo Avellola da parte degli stregoni, ma allo stesso tempo la concentrazione è salita ai massimi livelli non appena Floro Flores ha dato il via alla seduta. Per il Benevento si prospetta un altro step molto importante, rappresentato dalla continuità che i giallorossi dovranno necessariamente avere in trasferta. In parole povere: il 5-1 nel derby servirebbe davvero a poco, qualora non dovesse arrivare un successo a Cava dei Tirreni. Questo la Strega lo sa bene e al Simonetta Lamberti ha il chiaro intento di conquistare la seconda vittoria consecutiva, insidiando quindi il primato occupato dal Catania.

Nel freddo pungente mattutino, il Benevento ha dato il via alla seduta all'Avellola per preservare il manto erboso dell'Imbriani, dopo le piogge dei giorni scorsi. Mancavano diversi elementi per Floro Flores, a partire da Salvemini che deve ancora pienamente recuperare dall'infortunio alla caviglia, così come Vannucchi. L'estremo difensore è alle prese con una infiammazione al nervo sciatico e per lui c'è stato un riposo precauzionale. Nei prossimi giorni verrà monitorato, ma le sensazioni sono positive. Regolarmente presente Borghini che ha smaltito l'influenza che gli ha fatto saltare il match con la Salernitana, mentre Sena ha svolto un lavoro differenziato. Nella giornata di domani, i giallorossi effettueranno una seduta mattutina.