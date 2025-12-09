Benevento-Giugliano, alle 15 parte la prevendita Disponibilità fino al 14 dicembre. Vietata la vendita nella Nord ai residenti a Napoli e provincia

Il Benevento Calcio comunica che a partire dalle ore 15:00 di oggi 9 dicembre 2025 e fino alle ore 18:15 del 14 dicembre p.v., saranno disponibili sulla piattaforma Ticketone al link sport.ticktone.it e nelle ricevitorie autorizzate i tagliandi validi per la partita Benevento-Giugliano, in programma il giorno 14 dicembre 2025 alle ore 17:30.

I PREZZI

Curva Sud 14 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Distinti 18 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna inferiore 22 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore scoperta 25 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna superiore coperta 35 € (ridotti baby 5 €, Junior 8 €); Tribuna centrale 73 €. Settore ospiti 9 €. Settore ospiti 14 €

NB: I PREZZI SONO COMPRENSIVI DEI DIRITTI DI PREVENDITA pari a 2,00€ e delle commissioni di servizio pari a 2,00€

BOTTEGHINI

I botteghini dello stadio Ciro Vigorito saranno aperti nei seguenti giorni:

lunedì 8 dicembre 2025 - CHIUSO

martedì 9 dicembre 2025 - dalle ore 15.00 alle ore 18:00

mercoledì 10 dicembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

giovedì 11 dicembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

venerdì 12 dicembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

sabato 13 dicembre 2025 - dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18:00

domenica 14 dicembre 2025 - CHIUSO

Gli orari potranno subire variazioni (gli stessi verranno aggiornati in tempo reale).

NB: Si ricorda che il giorno della gara i botteghini dello stadio Ciro Vigorito rimarranno chiusi.

INFO ACCESSO STADIO

Sarà possibile accedere allo stadio a partire dalle ore 15:30 ed inoltre, sarà possibile usufruire del parcheggio antistante il settore distinti in Via Casselli a partire dalle ore 14:30.

INFO VENDITA SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del settore ospiti, avrà inizio a partire dalle ore 15:00 di oggi 9 dicembre 2025 e terminerà, in conformità con la normativa vigente, il giorno sabato 13 dicembre 2025 alle ore 19:00.

Vendita vietata nel settore CURVA SUD SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Napoli e provincia.

Vendita vietata nel settore CURVA NORD OSPITI SUPERIORE e INFERIORE ai residenti in Benevento e provincia.

Per quanto concerne le modalità d'accesso all'impianto si dovrà fare riferimento a quanto sopraindicato.